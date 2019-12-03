Париж, 3 декабря 2019, 14:00 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч». Об этом 3 декабря сообщает Get French Football News.

Сообщается, что Месси получил в голосовании 686 баллов, в то время как у Ван Дейка — 679 баллов. Занявший третье место Криштиану Роналду получил 476 баллов.

Напомним, 2 декабря в Париже прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Самую престижную индивидуальную награду в футболе в шестой раз получил Месси.

Первая десятка игроков выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины) — 686
  2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов) — 679
  3. Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии) — 476
  4. Садио Мане («Ливерпуль», сборная Сенегала) — 347
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 176
  6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) — 89
  7. Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии) — 67
  8. Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши) — 44
  9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии) — 41
  10. Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира) — 33.

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