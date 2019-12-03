Париж, 3 декабря 2019, 14:00 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч». Об этом 3 декабря сообщает Get French Football News.
Сообщается, что Месси получил в голосовании 686 баллов, в то время как у Ван Дейка — 679 баллов. Занявший третье место Криштиану Роналду получил 476 баллов.
Напомним, 2 декабря в Париже прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Самую престижную индивидуальную награду в футболе в шестой раз получил Месси.
Первая десятка игроков выглядит следующим образом:
- Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины) — 686
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов) — 679
- Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии) — 476
- Садио Мане («Ливерпуль», сборная Сенегала) — 347
- Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 176
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) — 89
- Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии) — 67
- Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши) — 44
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии) — 41
- Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира) — 33.
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