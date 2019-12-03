Париж, , 14:00 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч». Об этом 3 декабря сообщает Get French Football News.

Сообщается, что Месси получил в голосовании 686 баллов, в то время как у Ван Дейка — 679 баллов. Занявший третье место Криштиану Роналду получил 476 баллов.

Напомним, 2 декабря в Париже прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Самую престижную индивидуальную награду в футболе в шестой раз получил Месси.

Первая десятка игроков выглядит следующим образом:

Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины) — 686 Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов) — 679 Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии) — 476 Садио Мане («Ливерпуль», сборная Сенегала) — 347 Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 176 Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) — 89 Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии) — 67 Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши) — 44 Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии) — 41 Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира) — 33.

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