Париж, , 13:41 — REGNUM Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет решаться вопрос о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну (Швейцария). Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что решение об изменении места заседания было принято из-за того, что во Франции может пройти серия забастовок. Из-за этого у членов исполкома WADA могут возникнуть проблемы с приездом в Париж.

Напомним, заседание исполкома WADA запланировано на 9 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, а к стартам допускать только отдельных спортсменов под нейтральным флагом.

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