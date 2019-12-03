Владикавказ, , 13:59 — REGNUM Международный турнир по вольной борьбе «Аланы» в третий раз пройдет во Владикавказе 7−8 декабря. О своем участии заявили спортсмены из 25 стран мира, среди которых Россия, Азербайджан, Армения, Греция, Грузия, Иран, Словакия, США, Турция и другие, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе министерства спорта Северной Осетии.

Сборную США возглавит олимпийский чемпион Кайл Снайдер. Поборется на турнире и супертяж из Грузии Гено Петриашвили — единственный борец в мире, который в этом олимпийском цикле не проиграл ни одного чемпионата мира. Кроме того, выступят и призеры Олимпиады-2016 — представители Узбекистана Ихтиор Наврузов и Магомед Ибрагимов, а также Селим Яшар из Турции.

Спортсмены разыграют медали в десяти весовых категориях. В первый день турнира, 7 декабря, пройдут предварительные и полуфинальные поединки, а на следующий день состоятся финалы и схватки за бронзовые медали. Призовой фонд каждой весовой категории составит 10 тыс. долларов, половину из которых получат чемпионы.

Добавим, что для борцов из России турнир в Северной Осетии станет одним из ключевых этапов отбора в сборную команду страны в олимпийском сезоне.