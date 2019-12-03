Сочи, Краснодарский край, , 13:27 — REGNUM Единственный в России интерактивный музей истории Олимпийских игр и Олимпийского движения открыт в Сочи 3 декабря, сообщила пресс-служба администрации региона.

Музей посетили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, почетный президент Олимпийского комитета страны Александр Жуков, а также почетный член Международного Олимпийского комитета Жан Клод Килли, президент Международной федерации хоккея на льду Фазель Рене, исполнительный директор Международного Олимпийского комитета по проведению Олимпийских игр (2002−2014 гг.) Фелли Жильбер.

Новый музей открылся на базе Российского международного олимпийского университета. Гости музея смогут узнать об истории всех Зимних и Летних Олимпийских Игр. Отдельная зона в музее посвящена Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Музей интерактивный — гости смогут не только узнать об истории Олимпиад, но и попробовать себя в спорте: в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах. Посетить музей могут все желающие.