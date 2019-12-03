Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Руководство ООО «Агроком Холдинг» назвало условия, при выполнении которых компания готова простить часть долга футбольному клубу «Ростов». Так, пеню и неустойку заёмщик взыскивать не будет, если жёлто-синие отдадут 64,7 млн рублей.

Компания подала апелляционную жалобу на решение первой судебной инстанции. Ранее в иске к «Ростову» на 153,9 млн рублей было отказано.

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Ростов» оказался в сложной финансовой ситуации. Прошлые долги «приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба». Об этом стало известно в середине ноября 2019 года.

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