Москва, , 12:57 — REGNUM Подавляющее большинство граждан (85%), планирующих следить за ходом чемпионата Европы по футболу в 2020 году, будут болеть за сборную России. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом мнения о результатах выступления сборной России на Евро-2020 разнятся. 19% считают, что она дойдет до четвертьфинала, 16% — до одной восьмой, 14% — до полуфинала По мнению 10% опрошенных, у России есть шанс стать чемпионом Европы.

50% заявили, что сборной России повезло с составом группы (кроvе России в группу вошли Дания, Бельгия и Финляндия). 28% ожидают, что Россия займет второе место в группе, 21% — первое.

В опросе 1 декабря 2019 года приняли участие1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за чемпионатом Европы по футболу намерены следить 35% жителей РФ за чемпионатом Европы по футболу (Евро-2020).

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