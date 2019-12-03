Сент-Луис, США, , 12:29 — REGNUM Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 3 декабря сообщается на сайте лиги.

Аллен сыграл на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), отразив 38 бросков по своим воротам и оформив первый шат-аут в сезоне.

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Второй звездой стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, который записал на свой счёт гол и две результативные передачи в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:1).

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Замкнул тройку форвард «Вегас Голден Найтс» Алекс Так, отметившийся дублем в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

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