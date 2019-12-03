Уфа, , 12:07 — REGNUM Борцы из Башкирии стали призерами чемпионата Приволжского федерального округа (ПФО) по греко-римской борьбе. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Сообщается, что в чемпионате ПФО по греко-римской борьбе, который состоялся в Саранске, приняли участие 250 спортсменов из всех регионов Приволжского федерального округа.

Борец из Уфы Нохчо Лабазанов стал победителем в весовой категории до 130 кг, завоевав золотую медаль.

Фанис Валитов занял второе место в весовой категории до 63 кг. А Магомед Дудушев стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 65 кг.

Сообщается, что победители и призеры этих соревнований будут участвовать в чемпионате России, который пройдет в Новосибирске с 15 по 19 января следующего года.