Милуоки, США, , 11:53 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 132:88.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, набравший 19 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 39 очков после 21 матча.

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