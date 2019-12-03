Филадельфия, США, , 11:42 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 103:94.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Юты» Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал форвард Тобиас Харрис, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 36 очков после 21 матча.

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