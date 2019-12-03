Атланта, США, , 11:38 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:79.

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «Атланты» Трей Янг и форвард «Голден Стэйт» Эрик Пэскелл, набравшие по 24 очка.

Отметим, что «Голден Стэйт» проиграл 18-й матч в сезоне при четыёрх победах. На сегодняшний день «Уорриорз» занимают последнее, 30-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 26 очков после 22 матчей.

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