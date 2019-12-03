Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Сборная Казахстана по легкой атлетике намерена получить 12−15 лицензий на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 3 декабря заявил президент легкоатлетической федерации республики Даниал Ахметов, сообщает 3 декабря издание «Казинформ».

По его словам, в настоящее время Казахстан располагает лишь двумя лицензиями. Однако, по мнению Ахметова, казахстанские легкоатлеты имеют серьезные основания на успех.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре казахстанские пятиборцы Елена Потапенко и Павел Ильяшенко завоевали две олимпийские лицензии. Всего по состоянию на начало ноября в копилке сборной Казахстана находилось 25 лицензий.

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