Краснодар, , 10:37 — REGNUM Спортсмены из Краснодарского края стали призёрами чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и академической дорожке, который проходил в Японии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 3 декабря. В состязаниях участвовали более 330 спортсменов из 37 стран. В состав сборной Российской Федерации были включены семь спортсменов из Краснодарского края.

По итогам выступлений кубанцы завоевали пять медалей в командных соревнованиях: в прыжках на батуте «бронза» у Дмитрия Ушакова и Никиты Федоренко, еще одна «бронза» у Галины Бегим в двойном минитрампе, а по итогам выступлений на акробатической дорожке «серебро» на счету Ирины Силичевой и Александра Лисицына.

Кроме того, Сусана Кочесок завоевала «серебро» соревнований в синхронных прыжках на батуте, первое место по итогам выступления на акробатической дорожке занял Александр Лисицын.

Чемпионат мира стал отборочным этапом на Олимпийские Игры 2020 года.