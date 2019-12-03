Махачкала, , 10:51 — REGNUM Предстоящий поединок между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен стать одним из лучших в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Так считает отец и первый тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим. Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы по 12 побед подряд. Думаю, это поединок мечты для всех фанатов смешанных единоборств», — написал на своей странице в Instagram Нурмагомедов-старший.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок между действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Тони Фергюсоном должен пройти 18 апреля 2020 года в Бруклине.

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