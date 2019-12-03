Чикаго, США, , 10:28 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили форварды Маккензи Макикерн, Джейден Шварц, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв закончил матч с показателем полезности «+1».

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 42 очка после 29 матчей. «Чикаго» идёт на 27-м месте с 25 очками после 27 игр.

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