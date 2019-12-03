Буффало, США, , 09:19 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Конор Шири, ещё по шайбе забросили форварды Джек Айкел, Джефф Скиннер, Расмус Асплунд, Виктор Олофссон и Хенри Йокихарью.

В составе «Нью-Джерси» единственный гол на счету нападающего Нико Хишира. Российский форвард Никита Гусев отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Баффало» занимают 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 31 очко после 28 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте с 22 очками после 26 игр.

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