Детройт, США, , 09:12 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Джонатан Эберле, ещё по шайбе забросили форварды Андерс Ли и Энтони Бовиллье. У «Детройта» единственный гол на счету нападающего Дилана Ларкина.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31 по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 38 очка после 25 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 17 очками после 30 игр.

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