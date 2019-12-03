Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Алекс Так, ещё по шайбе забросили форварды Райлли Смит и Макс Пачиоретти. У «Рейнджерс» единственный гол на счету нападающего Брендана Лемье.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 29 матчей. «Рейнджерс» идут на 20-м месте с 29 очками после 26 игр.

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