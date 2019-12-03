Майнц, Германия, , 08:32 — REGNUM «Майнц» одержал победу над «Айнтрахтом» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 33-й минуте матча счёт открыл защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. Во втором тайме футболистам «Майнца» удалось дважды поразить ворота соперников, отличились форварды Карим Онисиво и Адам Салаи.

На сегодняшний день «Майнц» занимает 12-е место в чемпионате Германии, в активе команды 15 очков после 13 туров. «Айнтрахт» идёт на 10-м месте с 17 очками.

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