Якутск, , 04:35 — REGNUM Якутянин Григорий Максимов пришёл на финиш третьим в ультрамарафоне Ultra-Trail Three Gorges на 100 миль, который проходил в Китае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Занял 3 место на своём первом стомильнике. В этом году и без того сложнейший маршрут был отягощен тяжелыми погодными условиями, что привело к рекордно низкому проценту финишеров, около 12%. Теперь я знаю, что такое 39 часов бега без сна», — написал Григорий Максимов в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/B5jsSBVJ4SA/

Спортсмен более десяти лет живёт и тренируется в Китае, но родную Якутию не забывает. Благодарит всех, кто за него болел, а также тренера и семью. Болельщики его поддерживают и пишут в соцсетях:

«Поздравляем, гордимся, мотивируемся».

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый международный марафон Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Китае 1 декабря.