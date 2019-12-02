Париж, , 20:05 — REGNUM Церемония вручения «Золотого мяча» в Париже пройдёт без нападающего ФК «Ювентус» Криштиану Роналду, сообщают 2 декабря Get French Football News.

Уточняется, что Роналду в то время как в Париже будут вручать «Золотой мяч», будет находиться в Милане на гала-вечер Кальчо. Здесь ему будут вручена одна из наград.

Напомним, вручение «Золотого мяча» состоится 2 декабря в Париже. На церемонию уже приехал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Золотой мяч» вручается лучшему футболисту года. Роналду — наиболее вероятный претендент на награду в этом году.

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