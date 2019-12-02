Москва, , 17:55 — REGNUM Россия признала факт внесения изменений в базу данных московской антидопинговой лаборатории за день до её передачи во Всемирное антидопинговое агентство, сообщает Sports Integrity Initiаtive.

Издание уточняет, что эти изменения в базу данных внёс муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой. Евгений Мочалов является сотрудником лаборатории — он системный администратор.

Последние изменения, которые Мочалов внёс в базу данных, были сделаны 16 января 2019 г. — за один день до передачи данных в WADA.

Российская сторона объяснила внесение системным администратором изменений тем, что он переносил данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске ПК в лаборатории.

Напомним, WADA утверждает, что в московской антидопинговой лаборатории работала «команда обнуления», которая должна была скрыть внесение изменений в базу перед передачей данных во Всемирное антидопинговое агентство.

Якобы таким образом Россия пыталась «дискредитировать» Григория Родченкова, который возглавлял лабораторию в 2006—2015 гг., в 2016 г. сбежал в США и обвинил Россию в существовании целой системы применения допинга в российском спорте.

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