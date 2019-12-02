Ярославль, , 17:19 — REGNUM Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала на два матча защитника ярославского «Локомотива» Стаффана Кронвалля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт КХЛ. Также игрок подвергнут денежному штрафу. Лига сочла верным решение арбитров матча «Локомотива» и «Автомобилиста», удаливших Кронвалля до конца матча за «Атаку в голову или шею».

Момент нарушения правил Сайт ХК «Локомотив»

«В игре мне показалось, что Стаффан закрывал зону, играл по шайбе, однако в последний момент увидел, что игрок движется на него. У Кронвалля не было никаких мыслей играть в голову или в тело. Но всё-таки он попал в голову, так что, наверное, это заслуженное пятиминутное удаление», — сказал после встречи с «Автомобилистом» старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино.

Теперь капитан ярославского клуба не сможет сыграть в домашних играх «Локомотива» против магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо», которые пройдут 3 и 6 декабря.

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