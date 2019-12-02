Махачкала, , 16:42 — REGNUM Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова — заслуженного тренера России, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — открылась 2 декабря в городе Махачкале. Частное учреждение будет готовить спортсменов по смешанным единоборствам, борьбе, дзюдо и самбо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана.

На строительство спорткомплекса ушло около десяти месяцев. В зале площадью 1 тыс. кв. м единовременно смогут заниматься до 150 человек. Здесь установлены октагон, боксерские груши, спортивные маты, а также раздевалки, душевые кабины и зона отдыха для юных спортсменов.

«Дагестан сегодня — кузница чемпионов, и это очевидно для всех не только в России, но и во всем мире. <…> Уверен, что школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова станет центром спортивной подготовки и нравственного воспитания нашей молодежи», — сказал на церемонии открытия глава региона Владимир Васильев.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем выступлении отметил, что вместе со спортом в Дагестане необходимо развивать и сферу образования.

«В этой школе дети смогут не только заниматься спортом: в дальнейшем мы будем расширяться и создадим рядом учебное заведение. Наша цель — создать такие условия, чтобы дети качали не только мышцы, но и мозги», — подчеркнул спортсмен.

Отметим, что школа единоборств строилась за счет средств семьи Нурмагомедовых при поддержке меценатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 56-летний Абдулманап Нурмагомедов является чемпионом Украины по дзюдо и самбо, мастером спорта СССР по вольной борьбе. После завершения спортивной карьеры он занялся тренерской деятельностью и в настоящее время руководит сборной Дагестан по боевому самбо.

В сентябре текущего года Нурмагомедов-старший попал в Книгу рекордов России как специалист, воспитавший наибольшее количество чемпионов мира по боевому самбо. Триумфаторами первенств планеты, по официальным данным, становились 18 его подопечных.