Москва, , 19:51 — REGNUM Заключительный этап первенства Москвы по Dota 2 пройдёт 8 декабря 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации компьютерного спорта Москвы 2 декабря.

Мероприятие пройдёт сразу в двух киберспортивных клубах: CyberBox и «КиберА». Соревнование станет последним шансом команд набрать нужное количество очков для прохождения на чемпионат Москвы по Dota 2.

Напомним, чемпионат Москвы по Dota 2 состоится 15 декабря 2019 года. За победу сразятся лучшие команды столицы.

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