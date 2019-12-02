Москва, , 19:48 — REGNUM В Москве пройдёт гранд-финал чемпионата РФС по интерактивному футболу. Мероприятие состоится 8 декабря 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации компьютерного спорта России.

Геймеры будут соревноваться в игре FIFA20, в режиме Ultimate Team. Матчи пройдут сразу на двух консолях: четыре игрока на PS4 и четыре игрока на Xbox One. Победители на каждой из платформ сразятся друг с другом в кроссплатформенной игре, которая определит чемпиона России и обладателя 500 тыс. рублей.

Победители и призёры чемпионата также получат турнирные очки. Топ-4 игрока турнира попадут в расширенный состав сборной России. Помимо соревнований, зрителей ожидают встречи с блогерами и звёздными гостями. Мероприятие пройдёт на сцене киберспортивного комплекса Yota Arena.

Напомним, Федерация компьютерного спорта России проводит подобные чемпионаты с 2017 года. Интерактивный футбол (футбольный симулятор FIFA) официально признан частью футбола Министерством спорта РФ.

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