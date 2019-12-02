Улан-Батор, , 13:52 — REGNUM Иранский дзюдоист, чемпион мира 2018 года Моллаей Саеид получил гражданство Монголии.

По данным Администрации президента Монголии, после подачи заявления на получение гражданство глава страны Халтмаагийн Баттулга подписал указ о приеме в гражданство Монголии Моллаей Саеида.

Моллаей Саеид, который является дзюдоистом весовой категории 81 кг, став гражданином Монголии впервые будет выступать под монгольским флагом в соревновании «World masters», что состоится с 12−14 декабря 2019 года в городе Циндао Китай. Также он представит Монголию на олипиаде 2020 года.

Моллаей Саеид родился в 1992 году, в 2018 году стал чемпионом мира в весовой категории до 81 кг, является призёром азиатских игр и чемпионатов Азии по дзюдо.

Местные СМИ сообщают, что чемпион мира сменил гражданство по политическим причинам.

Отметим, ранее в сентябре 2019 года сообщалось, что на чемпионате мира в Токио Моллаей Саеид отказался выступать за Иран, заявив, что будет выступать под олимпийским флагом. Причиной решения он назвал давление со стороны властей Ирана. По его словам, иранские власти приказали ему проиграть в полуфинале бельгийцу Маттиасу Касс, чтобы Саеид не попал на матч с израильтянином Саги Муки.