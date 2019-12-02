Уфа, , 13:13 — REGNUM «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин впервые в Уфе провел массовую тренировку по скандинавской ходьбе. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба клуба скандинавской ходьбы «Твой ход!».

Тренировка прошла в парке Лесоводов. На встречу со стронгменом пришли около 50 спортсменов — как любителей, так и профессионалов. Тренировка длилась около часа.

По словам Нигматуллина, он хочет привлечь к скандинавской ходьбе как можно больше молодежи и популяризировать данный вид отдыха, поэтому подобные тренировки в Уфе он планирует проводить регулярно.

Напомним, что Эльбрус Нигматуллин является мастером по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократным обладателем титула «Самый сильный человек России». Спортсмен установил несколько рекордов, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннеса.