Махачкала, , 11:37 — REGNUM Международная федерация спортивной борьбы на четыре месяца дисквалифицировала олимпийского чемпионата из Дагестана, борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева за футболку с изображением имама Шамиля — теократического лидера и предводителя горцев в годы Кавказской войны XIX века. Спортсмен также оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков (около 320 тыс. рублей).

Напомним, в сентябре текущего года на чемпионате мира в Казахстане Садулаев стал обладателем золотой медали в категории до 97 кг и тем самым стал четырехкратным победителем мировых первенств. На церемонию награждения борец вышел в футболке с изображением имама Шамиля.

«Как оказалось, у Объединенного мира борьбы (UWW) во время крупных соревнований действует строгий регламент — нельзя появляться на пьедестале в одежде с изображением политических и религиозных лидеров», — написал Садулаев на своей странице в Instagram.

Дагестанец не сможет принимать участие в турнирах до 21 января 2020 года. Однако, как отметил сам спортсмен, вся эта ситуация никак не повлияет на его настрой и подготовку к главным стартам будущего года.

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