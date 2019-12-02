Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Официальный инсайдер Национальной хоккейной лиги подвёл итоги очередного игрового дня, объявив тройку лучших хоккеистов.

Главным игроком дня стал немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, записавший на свой счёт два гола в победном матче против «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

Вторую строчку данного мини-рейтинга занял именитый нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе. 35-летний вингер отметился одной шайбой и результативной передачей в матче с «Даллас Старз», завершившийся победой «Уайлд» со счетом 3:2.

Тройку лучших замкнул финский голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, принёсший победу своей команде в матче против «Монреаль Канадиенс» — 3:1. Вратарь отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.