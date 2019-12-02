Бангалор, Индия, , 08:44 — REGNUM Генеральный секретарь федерации тенниса Казахстана Адиль Бурлибаев избран членом совета директоров Азиатской федерации тенниса (ATF), сообщает 2 декабря издание Zakon.kz.

1 декабря в Бангалоре состоялось общее собрание ATF, на котором был избран новый президент федерации — Китсомбат Эуаммангкол из Таиланда. С 2017 года он занимал должность заместителя президента ATF. Бывший глава федерации Анил Камер Ханна, руководивший последние 16 лет, сложил свои полномочия.

Отметим, казахстанская федерация тенниса совместно с ATF запустили в Нур-Султане детский проект. В частности, в столице Казахстана третий год подряд проходит чемпионат Азии для детей младше 12 лет.

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