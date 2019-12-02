Мадрид, , 08:30 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали на мировом турнире по карате в Испании, сообщили 1 декабря в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

В весовой категории мировой премьер-лиги Karate 1 до 75 кг победителем стал Ермек Айназаров. Чемпион Азии встретился в финальном поединке с французом Логаном да Кастой. В напряженном бою за 12 секунд до окончания поединка соперники одновременно нанесли друг другу удары в корпус — 1:1. Окончательный победитель был определен решением судей.

В финальной схватке весовой категории до 60 кг должны были встретиться два каратиста из Казахстана: Дархан Асадилов и Кайсар Алпысбай. Однако последний отказался участвовать в поединке. «Отказ от заключительного боя — свидетельство моего уважения к Дархану и возможность помочь ему», — прокомментировал свое решение Алпысбай.

Кроме того, в весовой категории до 61 кг среди женщин победу одержала Софья Берульцева, которая оказалась сильнее чемпионки мира из Греции Елены Чатзилидоу.

Отметим, с 29 ноября по 1 декабря 2019 года в Мадриде прошел заключительный этап лиги серии турниров по карате — премьер-лига Karate 1 2019. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 89 стран мира.

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