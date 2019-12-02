Кампала, , 08:18 — REGNUM Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи побил мировой рекорд в беге на 10 км на соревнованиях в Валенсии, пробежав дистанцию за 26 минут 38 секунд. Об этом передает ВВС Sport.

По информации журналистов телерадиокомпании, 23-летний атлет побил предыдущий мировой рекорд, который был установлен в 2010 году кенийским спортсменом Леонардом Комоном, на шесть секунд.

Напомним, что в октябре этого года Чептегеи стал победителем в беге на дистанцию 10 км на чемпионате мира в Дохе, а в марте финишировал первым в рамках чемпионата мира по кроссу в Дании. А в 2018 году спортсмен побил мировой рекорд в беге на 15 км, пробежав дистанцию за 41 минуту пять секунд в Неймегене, Нидерланды.

«Какой это был год, — сказал Чептегеи в интервью журналистам. — Я не могу в это поверить».

"Я знал, что трасса в Валенсии будет очень быстрой, одной из самых быстрых в мире. Так что добиться того, ради чего мы все приезжаем сюда, это нечто особенное», — заявил Чептегеи.