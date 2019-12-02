Ростов-на-Дону, , 00:54 — REGNUM У футбольного клуба «Ростов» впереди много побед. В этом уверен полузащитник жёлто-синих Ивелин Попов. Главное, считает один из подопечных Валерия Карпина, продолжать усиленно работать на тренировках.

«У нас было очень много моментов, просто не хватило одного мяча. Если так продолжим играть, результаты придут. Надо работать и работать, а результат придёт», — сказал игрок после матча с «Уралом» (0:0).

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впереди у желто-синих выездной матч с московским «Спартаком». Встреча состоится 8 декабря.