Саранск, , 17:05 — REGNUM В Саранске на площадке киберспортивного холдинга Winstrike команда Modus Unity готовится к отбору на международный турнир DreamLeague Season 13 по дисциплине Dota 2. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Тренировка киберспортсмена Пресс-служба правительства Мордовии

Игроки тратят в среднем около 10−12 часов в день на улучшение своих личных навыков и командного взаимодействия в рамках одиночных игр и многочисленных товарищеских матчей. Чтобы выдержать подобный тренировочный темп, киберспортсмены обязаны следовать строгому графику питания и сна, поддерживать хорошую физическую форму и посещать восстанавливающие процедуры.

Именно поэтому менеджмент команды сделал выбор тренировочной площадки в пользу саранского буткемпа. Здесь для игроков предлагают все необходимые условия: от современной игровой комнаты с современными компьютерами и надежным интернетом — до бассейна и спортивной зоны.

По словам капитана команды Станислава Яросевича, условия тренировочного комплекса Winstrike приятно удивили киберспортсменов.

«Как бы не закончились квалификации, надеюсь, мы приедем в Саранск готовиться и к другим турнирам в сезоне», — заключил он.

Напомним, международный турнир DreamLeague Season 13 будет проходить в Лейпциге в январе 2020 года. В нем примут участие 16 сильнейших киберкоманд со всего мира. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективы развития киберспорта ранее обсуждались в ходе встречи главы Мордовии Владимира Волкова и генерального директора киберспортивного холдинга Winstrike Ярослава Комкова. В частности, в Саранскепланируют развивать инфраструктуру для проведения киберспортивных соревнований, а также для подготовки киберспортсменов. Уже в следующем году холдинг готов провести в Саранске крупные международные турниры по самым популярным киберспортивным дисциплинам.

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