Милан, Италия, , 15:49 — REGNUM Шведский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может в ближайшее время перейти в итальянскую Серию А. Об этом 1 декабря сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, футбольный клуб итальянской Серии А «Милан» намеревается объявить о подписании контракта с 38-летним футболистом 15 декабря, когда будет праздноваться 120-летие команды. Переход Ибрагимовича в клуб будет подарком для его фанатов.

Также уточняется, что игрок подпишет с клубом контракт на срок в полтора года, однако сможет его разорвать в любое время, если этого захочет.

Отметим, Златан Ибрагимович играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и принял в это время в 85 матчах за клуб, отметившись в них 56 голами.