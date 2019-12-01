Москва, , 15:11 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков может провести бой с франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в марте 2020 года. Об этом 1 декабря сообщил представитель российского спортсмена.

«Мы предлагаем провести поединок в марте», — приводит ТАСС слова представителя Волкова.

Также он отметил, что команда российского бойца считает январь слишком ранним сроком для проведения такого поединка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фрэнсис Нганну предложил Александру Волкову провести с ним поединок на турнире UFC 246, который пройдет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе.