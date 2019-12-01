Москва, , 15:07 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл футболистам тульского «Арсенала» в матче восемнадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле московского стадиона «Октябрь» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыл хавбек тульской команды Юрий Петровский уже на 2-й минуте встречи. Затем, на 14-й минуте, полузащитник хозяев Наяир Тикнизян точным ударом восстановил его равновесие, а на 31-й полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич вновь вывел свой клуб вперёд и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам игры в активе тульского «Арсенала» стало 32 очка, что позволило ему занять вторую строчку турнирной таблицы молодёжного первенства России. У ЦСКА 31 очко и третьем место.