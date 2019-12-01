Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и по совместительству капитан клуба Александр Овечкин отметился тремя шайбами и одной голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась 1 декабря на домашнем стадионе «Детройта» «Литл Сесарс Арена» при 19 тысячах зрителей и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Александр Овечкин оформил 24-й «хет-трик» в своей заокеанской карьере, обойдя по этому показателю именитого финского нападающего 80-х Яри Курри. Таким образом, россиянин занял 10 место в истории лиги по количеству зачисленных на его счёт «хет-триков». Отметим, что два из трёх забитых нападающим голов пришлись в пустые ворота соперника в последние пару минут матча, но как сказал сам Овечкин — это его не волнует.

«Хет-трик есть хет-трик. Не имеет никакого значения как ты это сделал», — цитирует россиянина официальный портал НХЛ.

Но на этом список достижений Овечкин за прошедшую игровую ночь не заканчивается. Три шайбы нападающего позволили ему присоединиться к пятерке игроков, каждый из которых в своих первых 15 сезонах забивал не менее 20 шайб. Ранее Овечкина данным достижением отметились нападающие Марсель Дионн, Майк Гартнер, Яромир Ягр и Матс Сундин.

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Детройт» с преимуществом в три шайбы — 5:2. Таким образом, российский голкипер «столичных» Илья Самсонов, появившийся в стартовом составе команды в первый раз с 15 ноября, одержал свою 6-ю победу в сезоне, отразив 25 бросков по своим воротам. «Кэпс» на данный момент занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея на своём свету 43 балла за 28 матчей.