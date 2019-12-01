Лондон, , 14:48 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард хотел бы сохранить в команде бразильского полузащитника Виллиана. Об этом 1 декабря сообщает Evening Standard.

По данным источника, главный тренер лондонского клуба хочет, чтобы 31-летний бразилец подписал новое соглашение с командой до наступления нового года.

При этом текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2020 года и с начала января он может вести переговоры о сотрудничестве с другим командами. Лэмпард таким подписанием хотел бы исключить такую возможность, так как считает Виллиана одним из ключевых игроков.

Отметим, бразилец перешёл в «Челси» летом 2013 года за €35,5 млн. В нынешнем сезоне сыграл за клуб в 17 матчах и отметился в них 3 голами и 3 результативными передачами.