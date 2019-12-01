Токио, , 14:02 — REGNUM Сборная России смогла выиграть пять золотых наград и общекомандный медальный зачёт на чемпионате мира (ЧМ) по прыжкам на батуте, проходившем в Токио.

В заключительный день соревнований сборная России стала победительницей в многоборье. Ещё одну золотую награду команде принес Александр Лисицын, который выиграл в соревнованиях на акробатической дорожке.

В результате этого сборная стала лидером в общекомандном медальном зачете на турнире, набрав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовых награды. Второй стала сборная Японии с 4 золотыми и 1 серебряной медалью, третьей — британская сборная с 2 золотыми 4 серебряными и 1 бронзовой медалью.

Также по результатам турнира сборная России завоевала две лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Отметим, это восьмая победа сборной России в общекомандном зачете на чемпионате мира.