Тампа, США, , 13:54 — REGNUM Капитан хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Стивен Стэкмос прокомментировал проигрыш своей команды клубу «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слвао приводит 1 декабря пресс-служба НХЛ.

«Сегодня должен был забить два-три гола, так что вину беру на себя», — заявил капитан «Тампы».

Также он посетовал, что не смог использовать во время игры слишком много отличных моментов.

Отметим, Стэкмос, который провел свой второй матч после травмы, смог за матч нанести восемь бросков по воротам «Каролины», что стало лучшим для «Тампы» результатом в данной игре.

Напомним, как сообщало, ранее клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» проиграл команде «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата со счетом 2:3, несмотря на результативные передачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.