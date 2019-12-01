Нагоя, Япония, , 12:57 — REGNUM Российская конькобежная мужская сборная стала третьей в эстафете на дистанции 5000 м на третьем этапе Кубка мира (КМ) по шорт-треку, который проходит в Нагое (Япония).

Третий результат прохождения дистанции российской мужской сборной составил 7 минут 3,205 секунды. В составе российской команды выступали Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Даниил Ейбог и Павел Ситников.

Первое место завоевали китайские конькобежцы, которые финишировали за 7 минут 2,759 секунды. Вторыми стали южнокорейские спортсмены с результатом 7 минут 3,480 секунды.

Отметим, ранее женская конькобежная сборная России также стала третьей в женской эстафете на 3000 на этапе КМ в Нагое, показав результат 4 минуты 15,235 секунды. Первое место заняла сборная Италии с результатом 4 минуты 12,681 секунды, второе — команда Канады, финишировавшая за 4 минуты 12,781 секунды.