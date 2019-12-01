Москва, , 12:36 — REGNUM Свой комментарий по поводу задержания футбольных фанатов в Санкт-Петербурге дал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

«Мы разбираемся в ситуации, пока без комментариев», — приводит Sport24 слова Мейтина.

Отметим, ранее стало известно, что Главное управления МВД по противодействию экстремизму задержало шесть болельщиков за оскорбительные выкрики в адрес нападающего футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Артёма Дзюбы, в которых они его называли «кривоногим».

При этом ранее фанаты оскорбляли Дзюбу на матче сборной России в Сан-Марино, а потом на встрече «Зенита» с «Уралом» в рамках РПЛ в Екатеринбурге.