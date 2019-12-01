Нагоя, Япония, , 12:32 — REGNUM Российский конькобежец Павел Ситников стал вторым на дистанции 500 м на соревнованиях в рамках третьего этапа Кубка мира (КМ) по шорт-треку, проходящего в Нагое (Япония).

Второй результат российского спортсмена составил 41,766 секунды.

Первое место выиграл представитель Венгрии Шаоан Лю показавший результат 41,363 секунды. Третье место у Пак Ин Вука из Южной Кореи, прошедшего дистанцию за 42,593 секунды.

Отметим, Павел Ситников стал серебряным призером в 2018 году и бронзовым призером в 2018 года на чемпионате Европы.