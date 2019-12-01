Лондон, , 12:26 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять своего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Об этом 1 декабря сообщает Daily Star.

По данным источника, 46-летний норвежский специалист имеет полный кредит доверия со стороны руководства «МЮ» и не буде уволен, даже если клуб финиширует вне топ-6 в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Отметим, Сульшер стал тренером «МЮ» в декабре 2018 года, а в марте текущего года заключил с клубом контракт сроком на три года. Команда находится на одиннадцатом месте турнирной таблицы АПЛ с 17 очками в активе.