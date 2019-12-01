Хабаровск, , 11:56 — REGNUM Защитник и капитан хабаровского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)"Амур» Максим Кондратьев доставлен в больницу с травмой головы после нападения злоумышленника. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что 36-летний игрок получил тяжелый удар по голове на парковке возле одного из кафе города, защищая свою супругу. При этом уточняется, что задержанный сотрудниками полиции нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что супруга хоккеиста не пострадала и что куб «Амур» оказывает ему всю необходимую поддержку.

Отметим, Максим Кондратьев играет за «Амур» с 2015 года и в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за клуб, в которых отметился двумя результативными передачами. Также играл за клубы КХЛ: ЦСКА, «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».