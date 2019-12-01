Куньмин, Китай, , 10:57 — REGNUM Легкоатлет из Эфиопии Дередже Дебеле Тулу стал победителем четвертого международного марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Куньмине (Китай).

Его победный результат на марафонской дистанции в 42,195 км составил 2 часа 13 минут и 18 секунд, что стало новым рекордом среди мужчин.

Второе и трете места также заняли спортсмены из Эфиопии. Тела Хогос Гебремескель пришел к финишу за 2 часа 14 минут и 6 секунд, что стало вторым результатом, а Урга Арариса Негево — за 2 часа 14 минут и 44 секунды, заняв третье место.

Отметим, предыдущий рекорд прохождения марафонской дистанции принадлежал другому эфиопскому атлету — Белаю Олкебе Йене, который в прошлом году прошел указанную дистанцию за 2 часа 20 минут и 49 секунд на третьем марафоне ШОС.