Челябинск, , 10:59 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поместил своего голкипера Василия Демченко в список отказов. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Теперь если ни одна команда не заберет 25-летнего игрока, он либо отправится в фарм-клуб, либо его контракт будет расторгнут.

Отметим, Василий Демченко является воспитанником «Трактора» и провел всю свою игровую карьеру в Челябинске. Он сыграл за «Трактор» в 209 матчах, выиграв в 82 из них, отражая 92,5% бросков по своим воротам.

Напомним, в 22 матчах текущего сезона Демченко сыграл в 22 матчах за челябинский клуб и выиграл в 8 из них, отражая 90,8 бросков по своим воротам и пропуская в среднем за матч по 2,79 шайбы и ни разу не сыграв «на ноль».