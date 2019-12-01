Токио, , 10:22 — REGNUM Российский спортсмен Александр Лисицын занял первое место в состязаниях на акробатической дорожке на чемпионате мира (ЧМ) по прыжкам на батуте, проходящем в Токио.

Российский 21-летний спортсмен набрал 78,700 балла за свое выступление.

Второе место занял представитель Великобритании Эллиотт Браун с результатом 77,200 балла. Третье место у американца Кэйдена Брауна, который смог набрать 76,300 балла.

Ещё один российский спортсмен — Вадим Афанасьев, занял четвертое место с результатом 76,100 балла.

Отметим, чемпионат мира по прыжкам на батуте, проходящий в Токио, завершится позднее 1 декабря.